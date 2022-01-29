Склоны Эльбруса оборудуют модульными базами МЧС

29 янв. 16:37

На склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии (КБР) в скором времени будут установлены модульные спасательные базы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"МЧС в текущем году планирует подъем и установку на горе трех быстровозводимых объектов. Первый модуль планируется установить на южном склоне на высоте 3850 м (Гара-баши), второй - на северном склоне на высоте 2500 м, третий - на северном склоне на высоте 3800 м", - рассказал руководитель ГУ МЧС по КБР Михаил Надежин, передает "Интерфакс".

Модульные базы позволят спасателям гораздо оперативнее реагировать при оказании помощи туристам и альпинистам, попавшим в беду, уверены в МЧС региона.