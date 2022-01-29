Мурад Устаров на Вести.ФМ: Год культурного наследия народов России привлечет внимание к Северному Кавказу

29 янв. 16:15

Объявление 2022 год Годом культурного наследия народов России для Кавказа, который славится и уникальным этническим многообразием, и богатейшими культурными традициями - особенно актуальное решение руководства нашей страны. Этот своевременный указ позволит ожидать повышенного внимания со стороны властей всех субъектов к данной тематике, рассказал сегодня в прямом эфире передачи "Нацвопрос" на Вести.FM аналитик "Вестника Кавказа" Мурад Устаров.

"Нацвопрос" - еженедельная передача на Вести.FM, в ходе которой обсуждают различные аспекты национальных отношений, в первую очередь, в России. Сегодняшний выпуск посвящен различных аспектам развития этнотуризма.

"Несмотря на то, что в ряде субъектов СКФО план по празднованию Года культурного наследия вносятся корректировки, некоторые регионы уже дали старт мероприятиям, которые проводятся под эгидой текущего года. Так, Ставропольский дом народного творчества уже объявил о проведении в крае мастер-классов, ярмарок, фестивалей, выставок, концертов, которые, как отметили в доме, учитывали бы культурные особенности каждой этнической группы", - поделился аналитик "Вестника Кавказа".

Эксперт напомнил, что Год культурного наследия народов России совпал с празднованием столетия в 2022 году четырех республик – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Чеченской республики. "Уже в апреле КБР проведет дни республики в Совете Федерации, также запланировано в Москве празднование 100-летних трех республик. Подобные мероприятия также пройдут в Ставропольском крае и центрах трех регионов. Что касается Чечни, то в честь 100-летия республики проведут свыше 500 мероприятий, в том числе Дни культуры в субъектах России и за пределами страны. Я думаю, что все торжественные мероприятия будут отмечаться в рамках юбилейной даты и в рамках тематики 2022 года", - рассказал он в эфире Вести.FM.

"Что касается Дагестана, то республика в этом году отметит также 85-летие Дома народного творчества. И в честь этих событий летом состоится 20-й традиционный фестиваль фольклор и традиционной культуры "Горцы", в котором примут участие коллективы не только из России, но и зарубежных стран. Празднование Года культурного наследия коснется, конечно, и Дербент, где 30 июня пройдет праздник традиционной культуры "Дербент – перекресток цивилизаций", целью которого станет сохранение, развитие, популяризация этнокультуры народов Дагестана и историко-культурного наследия города. Кроме того, 21 октября Махачкала примет форум-фестиваль культуры и традиций малочисленных народов Юга России в Дагестане "Живые традиции". Он соберет вокруг себя деятелей науки и культуры, фольклорные коллективы малочисленных народов, ансамбли, мастеров народных промыслов из районов и городов Юга страны", - перечислил Мурад Устаров.

"Хочется подчеркнуть, что, несмотря на ситуацию в стране, регионы СКФО проведут все запланированные мероприятия на высочайшем уровне, сама программа безусловно будет обширной. И власти региона уверены в том, что и местные жители, и гости Северного Кавказа внесут свой вклад в празднование Года культурного наследия народов России", - заключил аналитик "Вестника Кавказа".