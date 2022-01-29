Под Алматы разгромили православное кладбище

29 янв. 16:11

В Алматинской области вандалы разгромили православное кладбище.

В областном департаменте полиции сообщили, что по факту вандализма начато уголовное производство.

Вандалы орудовали на кладбище в городе Уштоб Каратальского района.

"Расследованием, предусмотренным статьей 294 Уголовного кодекса РК "Вандализм", занимаются сотрудники Каратальской районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению", - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

Ранее в сети появилось видео, в нем мужчина и женщина, пришедшие навестить могилу родных, обнаруживают, что кладбище разграблено -разбросаны сбитые надгробные таблички, разломаны железные и деревянные кресты, сломаны оградки.