Мясников призвал есть орехи на фоне распространения коронавируса

29 янв. 15:47

В рацион во время пандемии необходимо включить орехи, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В первую очередь врач напомнил, что вакцинация - самый надежный способ защиты от коронавируса, однако иммунитет можно укрепить и самостоятельно.

"Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи", - заявил Мясников.

Некоторые продукты, объяснил он, уменьшают воспалительные процессы в организме, снижая C-реактивный белок. Орехи обладают значительным противовоспалительным действием.

Кроме того, орехи снижают "плохой" холестерин, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, добавил врач.