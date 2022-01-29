Грузия и США открыли в Поти новый морской порт

29 янв. 15:27

В субботу в Грузии состоялось торжественное открытие нового морского порта в городе Поти. Гавань была построена грузинской корпорацией Pace Group совместно с Финансовой корпорацией международного развития США.

"Сегодня действительно великий день. <…> Компания Pace с 2020 года занималась масштабным строительством потийской гавани, что является крайне важным проектом для региона. Общий объем уже осуществленной инвестиции составляет $93 млн, который после завершения второй фазы достигнет $120 млн", - рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытия порта. Церемония транслировалась в прямом эфире на странице грузинского правительства в Facebook.

Pace Group выделила на проект $70 млн, Финансовая корпорация международного развития США - $50 млн.

В Поти соорудили 260-метровую пристань, возвели гидротехнические сооружения, полностью реконструировали два волнореза, увеличили глубину акватории до 13 м. Также на территории нового порта построен склад вместимостью 50 тыс тонн с автоматизированными системами погрузки и выгрузки, открытая складская площадка занимает 6 га. Гавань сможет принимать различные виды грузов: контейнерные, генеральные, сухие, насыпные.