Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которую мать бросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке

29 янв. 15:13

В Минздраве Узбекистана рассказали, что девочка, отправленная матерью на съедение медведю в Ташкентском зоопарке, находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Инцидент произошел в пятницу днем в Ташкенте, молодая мать на глазах у публики бросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке. Медведь не тронул ребенка - он обнюхал ребенка и ушел.

Девочка, находившаяся в состоянии легкого шока, была доставлена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где прошла обследование.

Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, полученные после падения с высоты в пять метров - такова высота стены вольера в зоопарке.

Против матери возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.97 через ст.25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Ведется следствие.