Женщина стала жертвой ДТП на западе Грузии

29 янв. 14:39

В результате страшной автоаварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе Хоби погибла женщина.

Трагедия произошла в субботу утром, когда микроавтобус двигался в сторону Поти вместе с работниками текстильной фабрики. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в грузовик, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал еще один мужчина, его состояние оценивается как стабильное.

Стоит добавить, что точную причину ДТП установят следователи.