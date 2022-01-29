Экс-сотрудника "Дагсельхозстроя" обвинили в злоупотреблении полномочиями

29 янв. 14:31

В отношении бывшего главного специалиста отдела развития сельских территорий и капитального строительства ГКУ "Дагсельхозстрой" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

"По предварительной версии, в августе 2020 года подозреваемый в преступлении сотрудник без проведения технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ, проверки соответствия объемов указанных работ утвержденного проектно-сметной документации подписал подложные документы по водоснабжению села Тох-Орда Тляратинского района, содержащие сведения о выполненных строительно-монтажных работах, которые фактически не были выполнены", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия мужчины привели к грубым нарушениям прав и законных интересов жителей села, оставшихся без водоснабжения и необоснованному выведению из бюджета казенного учреждения крупной суммы денег.