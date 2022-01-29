Хранение крупного арсенала оружия лишит пенсионера из Грузии свободы

29 янв. 14:12

В грузинском регионе Самегрело - Земо Сванети полциейские нашли у местного пенсионера автомат, запас патронов и взрывчатку, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ведомстве заявили, что пожилой житель Мартвильского района хранил в своем доме автомат, шесть обойм, 93 патрона, четыре капсюля-детонатора и двухствольное ружье.

Кроме того, полиции удалось задержать мужчину из села района Местиа. В его доме также были обнаружены патроны и автомат.

Отмечается, что обоим мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.