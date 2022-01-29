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Хранение крупного арсенала оружия лишит пенсионера из Грузии свободы

Хранение крупного арсенала оружия лишит пенсионера из Грузии свободы

В грузинском регионе Самегрело - Земо Сванети полциейские нашли у местного пенсионера автомат, запас патронов и взрывчатку, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ведомстве заявили, что пожилой житель Мартвильского района хранил в своем доме автомат, шесть обойм, 93 патрона, четыре капсюля-детонатора и двухствольное ружье.

Кроме того, полиции удалось задержать мужчину из села района Местиа. В его доме также были обнаружены патроны и автомат.

Отмечается, что обоим мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

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