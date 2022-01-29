В Белореченске до конца 2022 года появится благоустроенная зона отдыха

29 янв. 13:58

В городе Белореченск в этом году в рамках нацпроекта будет реконструирован сквер имени Свердлова.

"Здесь создадут зеленую зону. Построят две детские площадки на мягком покрытии из резиновой крошки. Проведут современное светодиодное освещение", - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев, пишут "Кубанские новости".

Площадь сквера около 14 тыс кв м, он станет местом досуга жителей близлежащих многоквартирных домов. На территории появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, будет обновлена входная арка. Парк станет доступен для маломобильных групп населения.