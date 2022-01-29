Участник погромов в Казахстане женился в тюрьме

29 янв. 13:49

Обвиняемый в массовых беспорядках в Казахстане оформил брак со своей возлюбленной в следственном изоляторе в Кызылорде, сообщает пресс-служба администрации СИЗО.

"Жениху предъявлено обвинение по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК - "Массовые беспорядки", и сейчас по его делу идет следствие. По сути дела, этому гражданину грозит получить в суде в качестве наказания несколько лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

При этом возлюбленная захотела выйти замуж за погромщика немедленно.

"Да, я понимаю, что мой теперь уже муж - нарушитель закона, но я сознательно вышла за него замуж, и в первую очередь для того, чтобы поддержать любимого человека", - заявила девушка.

В администрации следственного изолятора поддержали участника беспорядков и его спутницу.

"И во время нахождения у нас, а, напомним, пока этот человек обвиняемый, не осужденный, и, если суд вынесет меру наказания, в колонии, женатые мужчины более спокойно себя ведут, у них есть стимул быстрее вернуться к семье", - отметила замначальника изолятора Кайрат Олжабаев.