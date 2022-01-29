В Ставрополе погас свет из-за аварии

29 янв. 13:26

Авария лишила света около шесть тыс ставропольчан, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Отключение произошло в 11:00 по московскому времени, несмотря на то, что свет и котлы, работающие от электричества, погасли немного раньше.

"В зоне отключения находятся 2588 абонентов с населением 5836 человек. Из них 1424 ребенка и пять социально-значимых учреждений. В течение дух-трёх часов аварию ликвидируют", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 18 сотрудников МЧС и восемь единиц техники участвуют в устранении неполадок.