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Потерявший память житель Брянской области очнулся на Эльбрусе

Потерявший память житель Брянской области очнулся на Эльбрусе

Жителя Брянской области Анатолия Акуленко нашли на высоте 2000 м над уровнем моря на Эльбрусе, сообщает пресс-служба общественного движения против рабства в современном мире "Альтернатива".

Отмечается, что мужчина и сам не понял, как оказался на горе. В организации подчеркнули, что впервые столкнулись с такой "загадочной" историей.

"Нам позвонили с турбазы Эльбруса и сообщили, что нашли мужчину, одетого явно не как альпинист. Мужчина не помнил, как там оказался, и что с ним произошло. Его личность удалось установить, так как он смог назвать свое место жительства", - сказано в сообщении.

В движении удивились том, что Анатолию удалось выжить на суровой снежной вершине без необходимых приспособлений и подходящей одежды.

В настоящее время "Альтернатива" намерена отправить мужчину домой. Однако вопрос о том, как он оказался на горе, остается открытым.

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