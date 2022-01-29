Потерявший память житель Брянской области очнулся на Эльбрусе

29 янв. 13:15

Жителя Брянской области Анатолия Акуленко нашли на высоте 2000 м над уровнем моря на Эльбрусе, сообщает пресс-служба общественного движения против рабства в современном мире "Альтернатива".

Отмечается, что мужчина и сам не понял, как оказался на горе. В организации подчеркнули, что впервые столкнулись с такой "загадочной" историей.

"Нам позвонили с турбазы Эльбруса и сообщили, что нашли мужчину, одетого явно не как альпинист. Мужчина не помнил, как там оказался, и что с ним произошло. Его личность удалось установить, так как он смог назвать свое место жительства", - сказано в сообщении.

В движении удивились том, что Анатолию удалось выжить на суровой снежной вершине без необходимых приспособлений и подходящей одежды.

В настоящее время "Альтернатива" намерена отправить мужчину домой. Однако вопрос о том, как он оказался на горе, остается открытым.