29 янв. 12:58

Обозреватели британского издания The Telegraph подвергли критике журналиста Кона Кафлина за "предупреждения" в адрес президента России Владимира Путина.

По его словам, российский лидер совершит большую ошибку, если нападет на Украину.

Однако далеко не все читатели согласились с журналистом. Они отметили, что Москва всего лишь добивается гарантий безопасности.

По мнению пользователя под никнеймом David Paterson, ответственными за кризис на Украине являются Евросоюз и США, которые часто говорили об усилении влияния в этой стране. Он также напомнил, что Россия хочет окружить себя "буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств". США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе", - добавил комментатор.

Обозреватель Marc Marcjf напомнил, что Запад обманул Москву, нарушив в 1991 году обещания не расширяться на Восток. Он также подчеркнул, что России не нужен военный конфликт с Украиной.

Читатель Jean-Francois Bariant призвал не удивляться реакции Москвы, так как НАТО "хочет приставить пистолет к голове России".

"Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть", – заключил обозреватель David Allen.