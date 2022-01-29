В США готовили покушение на Байдена

29 янв. 12:43

Житель штата Канзас Скотт Мерримен подозревается в покушении на убийство президента США Джо Байдена, сообщает газета Daily Beast со ссылкой на судебные документы.

Как отмечает издание, задержанный сослался на то, что Бог якобы приказал ему поехать в Вашингтон, чтобы "отрубить голову змею в сердце нации".

По данным газеты New York Post, до этого полицейские заявляли о том, что мужчина намерен отправиться в столицу для "встречи с главой государства. Мерримен рассказал правоохранительным органам, что хочет сказать Байдену, что люди "сыты по горло расколом в стране, и что ему следует обратиться к Богу". Кроме того, он сделал ряд публикаций в Facebook, используя "все более угрожающую лексику".

Отмечается, что Секретная служба задержала Мерримена, когда он направлялся в Мэрилэнд. У него нашли заряженный магазин и оптическую трубу для наблюдения за мишенями.

Издание New York Post добавило, что в отношении него возбуждено уголовное дело.