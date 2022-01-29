Население России уменьшилось на 0,7 млн человек

29 янв. 12:11

По итогам 2021 года число граждан России составило 145 478 097 человек. Данные о численности населения страны опубликовал Росстат.

По информации ведомства, число жителей страны на 1 января текущего года составило 145 478 097 человек (годом ранее оно соответствовало 146 171 015 граждан). При этом отмечается, что данные сведения не учитывают данные, собранные в ходе последней переписи населения.

Помимо этого, естественная убыль в 2021 году в стране составила 1,04 млн человек. При этом родились 1,4 млн младенцев, а умерли 2,44 млн жителей.