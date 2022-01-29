Первый на Северном Кавказе центр женского здоровья появится в Дербенте

29 янв. 11:58

Первый на Северном Кавказе центр женского здоровья "Белая роза" заработает в Дербенте, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чиновник пояснил, что этот вопрос обсуждался на встрече главы города Рустамбека Пирмагомедова с депутатом Госдумы, членом комитета по охране здоровья Михаилом Кизеевым и руководителем Фонда социальных и научных инициатив в области женского здоровья "Белая Роза" Юрием Колбасюком.

Отмечается, что центр займется бесплатной комплексной диагностикой онкозаболеваний репродуктивной системы у женщин. В его задачи также входит привлечение внимания женщин к своему здоровью, формирование ответственности за него и культуры профилактических осмотров.

"К сожалению, ни одного подобного центра до сих пор нет на юге России. А между тем, только в южной части Дагестана живет почти 300 тыс женщин. Такой центр просто необходим, и уверен, скоро эта проблема будет решена. Это будет первый центр "Белая Роза" на Кавказе, но надеюсь, не единственный. Главное - начало положено", - приводит слова Кизеева ТАСС.