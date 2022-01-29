Заболеваемость COVID-19 в России превысила 100 тыс в сутки

29 янв. 11:43

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что на территории России за минувшие сутки выявили 113 122 случая заражения, это новый максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 26 488, Санкт-Петербурге – 14 939, Московской области – 10 725. В Ставропольском крае новых случаев 1 158, в Краснодарском крае - 1 009, в Дагестане - 611, в Крыму - 469, в Чечне - 327, в Кабардино-Балкарии - 203, в Адыгее - 198, в Ингушетии - 165, в Северной Осетии - 160, в Карачаево-Черкесии - 148.

Общее число инфицированных в России достигло 11 615 779 человек.

Госпитализированы за сутки 14 570 человек - на 3,7% больше, чем накануне.

Выписаны по выздоровлении за сутки 30 010 человек, за все время - 10 189 207. Умерли за сутки 668 пациентов, с начала пандемии – 330 111.