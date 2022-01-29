Верхний Ларс открыт для большегрузов

29 янв. 11:11

Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 8:20 по московскому времени 29 января до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Напомним, Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков минувшим вечером из-за непогоды на территории Грузии.