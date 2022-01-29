В Крыму грузовик врезался в пассажирский автобус

29 янв. 10:45

В результате автоаварии с участием "КамАЗа" и рейсового автобуса в Крыму пострадала женщина, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел в Белогорске ранним утром. По предварительной информации, водитель грузовика, не выбрав безопасную скорость, столкнулся с автобусом МАН, двигавшимся во встречном направлении.

"В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, в автобусе находилось 4 пассажира, автобус следовал по маршруту "Советский - Симферополь", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас выясняются полные обстоятельства случившегося.