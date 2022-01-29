Жители Термеза едва не лишились крова из-за пожара

29 янв. 10:39

В жилом доме в Термезе Сурхандарьинской области вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Огонь загорелся ранним утром, когда жильцы дома еще спали. В 7:43 по местному времени в городское управление по чрезвычайным ситуациям поступило уведомление о возгорании. Спасатели прибыли к месту происшествия уже в 7:50, а спустя 15 минут пожар был ликвидирован.

Как заявили в ведомстве, несмотря на то, что возгорание повредило девять кв м потолка кухни, жилой дом удалось спасти от разрушения. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.