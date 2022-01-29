Жители Украины выступили против войны с Россией

29 янв. 10:16

Митинг против военного конфликта с Россией прошел у стен Верховной Рады в Киеве, сообщает издание "Вести.ua".

Как заявили организаторы акции, напуганные жители страны на фоне заявлений президента Украины о "скорой агрессии со стороны России" принялись скупать в магазинах товары первой необходимости, а пожилые граждане пожаловались на плохое самочувствие.

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?" – с таким требованием обратились к украинскому лидеру участники протеста.

Кроме того, митингующие держали в руках плакаты с фразами в адрес Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".