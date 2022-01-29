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В США определились с целью новых антироссийских санкций

В США определились с целью новых антироссийских санкций

Санкции ослабят промышленный потенциал России в случае агрессии против Украины, заявил представитель Совета нацбезопасности США Питер Хартер

"Основная цель заключается в том, чтобы принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал России и ее промышленные производственные мощности", - приводит его слова Reuters.

Он отметил, что введение санкций спровоцирует отток капитала, инфляцию, а также заставит Центробанк РФ оказать помощь другим банкам, чтобы "Путин почувствовал издержки с первого дня".

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