Хартия национального согласия поступит в парламент Грузии осенью

28 янв. 23:53

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует представить парламенту итоговый документ национального согласия осенью 2022 года. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, в течение четырех-пяти месяцев будут проведены максимально широкие переговоры с обществом, по их итогам можно будет сделать определенные выводы, которые, как предварительно решено, будут изложены в форме хартии.

"Скорее всего летом соберутся конкретные группы экспертов для подобного обсуждения и формирования определенных рекомендаций. Я надеюсь, результат будет понятным и будет представлен на сессии парламента осенью", - цитирует Зурабишвили Sputnik Грузия.

Президент обратила особое внимание на то, что документ не будет связан с примирением политиков, его задача - работа с обществом.

По ее словам, партии должны помириться сами, она же хочет послужить "связующим звеном" и с этой целью "представит парламенту, правительству и политическим партиям позицию общества".