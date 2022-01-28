Кубанские врачи подтвердили эффективность антикоронавирусных вакцин

28 янв. 23:50

Кубанские врачи доказали эффективность вакцин от COVID-19, - сообщает краевой оперштаб.

При соблюдении графика введения доз можно избежать тяжелого течения заболевания. Из вакцинированных на Кубани заболело лишь около 4 % жителей, - сообщила врач-инфекционист специализированной клинической инфекционной больницы Кубани Елена Палиева, передает "АиФ-Юг".

Повторная вакцинация позволяет создать надежную защиту от всех штаммов вируса, включая "омикрон", - уверены в краевом Минздраве, а ревакцинироваться можно любой из зарегистрированных в России вакцин, при этом сдавать анализ на антитела не обязательно.