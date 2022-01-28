Нелегальный игорный клуб уничтожили в Краснодаре

28 янв. 23:44

Полицейские в Краснодаре обнаружили нелегальный игровой клуб, который действовал в нежилом помещении по улице Коммунаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кубани.

"На момент проверки в игровом зале находился администратор, охранник, кассир и десять любителей азартных игр", - пояснили в полиции.

При осмотре клуба правоохранители изъяли 12 жестких дисков с компьютеров, черновые заметки, сотовые телефоны. Техника направлена на экспертизу.

Выяснилось, что незаконный игорный клуб был обустроен организованной структурированной преступной группой, в составе которой было более 15 человек.

Материалы проверки зарегистрированы, их передадут в следственные органы для вынесения процессуального решения. Устанавливаются лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности.