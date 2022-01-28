Первый участок обхода Аксая на трассе М-4 "Дон" заработает уже в феврале

28 янв. 23:32

Донские власти в феврале откроют первый, 17-километровый участок обхода Аксая на федеральной трассе М-4 "Дон", - сообщил подрядчик ГСК "Дон", на год раньше завершивший планируемые работы.

Участок построен по категории 1Б, у него будет четыре полосы движения без светофоров, на его протяжении создано восемь мостов и путепроводов, а также надземный пешеходный переход, а соединит он поселок Дорожный и платный участок М-4 "Дон", - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, работы по строительству обхода Аксая начались в 2018 году, в общей они будут стоить 85 млрд рублей.

Обход Аксая станет частью Ростовского транспортного кольца - это будет первая в России дорога, спроектированная по немецким стандартам.

Завершится строительство новой дороги в конце 2023 года.