Краснодарский край вошел в лидеры по вводу жилья в России

29 янв. 8:38

На заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ подвели предварительные итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что положительная динамика ввода жилья в 2021 году зафиксирована в 74 регионах, ввод выше среднероссийского - в 34 из них.

За год введено в эксплуатацию более 90 млн кв м - на 15% больше плана.

"В 2022 году планку ниже ввода 2021 года опускать нельзя. Мы должны обеспечить прирост", - отметил он.

Кубань по объемам строительства и ввода жилья занимает первое место в ЮФО, третье по России по вводу жилья, шестое – по объемам строительства, рассказал Вениамин Кондратьев.