Программа кешбэка снова подстегнула туризм в России

29 янв. 7:32

В первую неделю действия нового этапа программы туристического кешбэка в России число бронирований отелей выросло на 40%, говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия", пишет ТАСС.

"По итогам первой недели число бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%. Похожая картина была и в марте прошлого года, когда стартовал третий этап программы", - отметили аналитики.

Новый этап программы стартовал 18 января, а этот же день россияне стали на 70% чаще искать отели на сервисе по сравнению с предыдущей неделей. В последующие дни рост спроса был на уровне 30-35%.

Россияне чаще всего ищут отели с кешбэком в Москве и Подмосковье, на Кубани, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Калининградской области, Крыму и других регионах.

Самые дорогие брони в настоящее время приходятся на Крым - 37,5 тыс рублей и Краснодарский край - 31 тыс рублей. Более доступные отели туристы бронируют в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 11,3 тыс рублей.

Чаще всего россияне выбирают отдых на 3-4 ночи, средний чек за бронирование отеля в среднем составляет 20 тыс рублей.