Первый приют для бродячих собак и кошек построят в Ингушетии

29 янв. 4:29

Земельный участок для создания первого в Ингушетии приюта для бездомных собак и кошек выделили власти, такое сообщение распространила пресс-служба правительства республики.

В нем говорится, что участок для строительства приюта, а также ветклиники и аптеки, уже выбран в Карабулаке. "Однако проблема заключается в отсутствии в региональном бюджете средств, в связи с чем сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором, о результатах которых администрации Магаса необходимо отчитаться до следующей недели", - цитирует руководителя ветуправления Ингушетии Беслана Дзугаева ТАСС.

На создание типового приюта по минимальным ценам требуется порядка 10-15 млн рублей в зависимости от его загруженности.

Дзугаев напомнил, что в 2020 году в Ингушетии приняли закон, согласно которому муниципалитеты получают полномочия по отлову, учету, содержанию и использованию бродячих животных, чтобы исполнить его, требуется построить приют для более чем тысячи собак и кошек.