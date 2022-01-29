Более 10 тысяч сотрудников вывели из тени за год в Северной Осетии

29 янв. 3:33

Власти Северной Осетии за прошлый год легализовали свыше 10 тыс случаев неформальной занятости, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Как сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева, за 2021 год муниципальными и отраслевыми комиссиями выявлено более 14 тыс случаев неформальной занятости, из которых легализовано более 10 тыс", - цитирует его ТАСС.

В общей сложности по всей республике более 30 тыс человек не трудоустроены официально. Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев заявил, что их необходимо вывести из тени: работодатели, по его словам, должны осознавать, какую ответственность они несут перед сотрудниками.

В рейтинге по сокращению неформальной занятости уже не первый год первое место занимает Ирафский район, затем, со значительным перевыполнением плана, идет Правобережный. Антилидер - Дигорский район: там план выполнен лишь немногим больше чем наполовину.