На сцене Центра Гейдара Алиева в Баку выступит легендарный Гидон Кремер

29 янв. 2:18

На сцене Центра Гейдара Алиева в Баку 5 марта выступит всемирно известный скрипач Гидон Кремер - его концерт организовала компания Premier LTD ART Management.

Также на сцену вместе с маэстро выйдет латвийская скрипачка Мадара Петерсоне. Они выступят в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова, - передает Sputnik Азербайджан.

Гидон Кремер - одна из самых ярких и неординарных личностей в современном музыкальном мире. Его репертуар необычайно широк и охватывает как всю традиционную палитру классической и романтической скрипичной музыки, так и музыку XX и XXI веков.

В 1997 году он организовал камерный оркестр "Кремерата Балтика", чтобы поддержать молодых музыкантов стран Балтии, и с тех пор Гидон Кремер активно гастролирует с оркестром, регулярно выступая в лучших концертных залах мира и на самых престижных фестивалях. Также музыкант записал более 100 альбомов.

Пять лет назад Крамер выступал в Баку, и у него остались теплые воспоминания о бакинской публике.