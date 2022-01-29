В Железноводске рекультивируют старинную свалку

29 янв. 1:34

В Железноводске к 2023 году будет рекультивирована свалка, находящаяся у подножия горы Развалка, об этом информирует пресс-служба мэрии.

Уточняется, что ее площадь составляет 4,6 га. Для ликвидации свалки планируется задействовать около 14,5 тыс большегрузов объемом 40 т.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова нам предстоит масштабная работа по ликвидации закрытой городской свалки", - пояснил глава города Евгений Бакулин.

Кроме того, он отметил, что свалка работала с 1907 года, она была приостановлена 1 сентября 2002 года.