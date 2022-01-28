В больнице рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в Назрани детей

28 янв. 23:19

Один из пятерых детей, госпитализированных в детскую республиканскую больницу в Назрани с отравлением угарным газом, находится в стабильно тяжелом состоянии, об этом рассказали в медучреждении.

"28 января в 10:30 в приемное отделение больницы поступило пятеро несовершеннолетних детей 2012-2019 годов рождения с предварительным диагнозом: отравление угарным газом ", - приводит слова представителя больницы "Интерфакс".

Он уточнил, что всех детей осмотрели специалисты, после чего четверо в состоянии легкой и средней степеней тяжести были госпитализированы в педиатрическое отделение, один - в тяжелом состоянии - в реанимацию. Сейчас его состояние также тяжелое, но стабильное.

Подчеркивается, что дети получают все необходимое им лечение.