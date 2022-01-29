Кизлярские врачи "красных зон" стали обладателями пирогов

29 янв. 5:29

В Кизляре поддержали акцию по доставке еды и продуктов медработникам "красных" зон, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом гражданам, инициированную главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Организаторами мероприятия выступили руководство города и волонтерский корпус "Кизляр-280" при поддержке Минмолодежи Дагестана, регионального клуба #МыВместе и кондитерских.

В ведомстве подчеркнули, что акцию продолжат и в феврале. Ее поддержат меценаты и бизнесмены.