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Кизлярские врачи "красных зон" стали обладателями пирогов

Кизлярские врачи &quot;красных зон&quot; стали обладателями пирогов

В Кизляре поддержали акцию по доставке еды и продуктов медработникам "красных" зон, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом гражданам, инициированную главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Организаторами мероприятия выступили руководство города и волонтерский корпус "Кизляр-280" при поддержке Минмолодежи Дагестана, регионального клуба #МыВместе и кондитерских. 

В ведомстве подчеркнули, что акцию продолжат и в феврале. Ее поддержат меценаты и бизнесмены.

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