Студенты ведущего вуза Крыма уйдут на дистант

29 янв. 0:23

Крымский федеральный университет перейдет на дистанционное обучение с 31 января по 20 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

При этом уточняется, что медакадемия КФУ будет работать в дистантно-практическом формате, при котором обучение будет организовано дистанционно, а по необходимости студентов привлекут к работе в системе здравоохранения республики.

Стоит отметить, что такие структурные подразделения и филиалы университета, как Институт педагогического образования и менеджмента в Армянске, Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в поселке Советском, Прибрежненский аграрный колледж, а также Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж в селе Маленькое, будут работать в очном формате.