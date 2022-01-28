Использование плаката "Родина-мать зовет!" может стоить репутации кафе Майкопа

28 янв. 23:13

Прокуратура Майкопа начала проверку информации об использовании в рекламе местного для рекламы слабоалкогольного напитка изображения, похожего на плакат "Родина-мать зовет!", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Адыгеи.

По данным нескольких интернет-СМИ, на витрине одного из кафе Майкопа появилась реклама пива. На деревянной доске мелом было нарисовано известное изображение "Родины-матери", однако в руке у нее вместо листа с присягой был стакан с напитком. Это немедленно вызвало бурный резонанс в социальных сетях, - передает "Интерфакс".

Позднее сотрудники кафе извинились за использование известного изображения и убрали картинку, передали те же СМИ.

"По итогам проверки действиям работников кафе будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении прокуратуры.