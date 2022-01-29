Венесуэла восстанавливает нефтяную промышленность с помощью Ирана и Китая 

Венесуэла, по всей видимости, пошла по стопам Ирана, игнорируя американские санкции в отношении собственного нефтяного сектора с целью восстановления разработки обширных запасов. После многих лет застоя и потери международных инвестиций наряду с жизненно важными доходами Венесуэла намерена увеличить нефтяное производство, укрепляя отношения с главными экспортными рынками, готовыми рискнуть попасть под американские санкции.

Mercopress пишет, что за последние несколько недель Иран усилил свою позицию в качестве одного из главных производителей нефти, благодаря фундаменту, заложенному в 2021 году. Иран наращивает связи с Китаем и Россией в попытке преодолеть американские санкции, нарастить производство нефти и возобновить экспорт. Теперь и Венесуэла пошла по аналогичному пути в стремлении обойти американские ограничения и поддержать свою слабеющую экономику.

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы сотрудничает с Китаем и Индонезией с целью перезапуска своей нефтяной индустрии, неактивной на протяжении нескольких лет. Несмотря на то, что мировые цены на нефть растут на фоне увеличения спроса, США не собираются отменять санкции в отношении Венесуэлы до тех пор, пока нынешнее правительство остается у власти, даже несмотря на то, что цены могут снизиться с появлением на рынке венесуэльского энергоносителя.

По данным сервиса Lloyds List Intelligence, в 2020 году около 150 судов транспортировали венесуэльскую нефть в Азию: в основном через Малайзию в Китай и Индонезию. Учитывая, что прогнозируемый в 2022 году спрос на нефть в Азии вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки, страны региона не задают лишних вопросов поставщикам. Они не против импортировать иранскую и венесуэльскую нефть, особенно если поставки постоянны, а цена ниже.

В 2021 году Китай закупил 324 млн баррелей в Иране и Венесуэле, что на 53% больше, чем в 2020 году и самый высокий уровень с 2018 года. Довольно большие объемы импорта были достигнуты за счет нескольких факторов. Во-первых, для доставки зачастую используются старые суда. Во-вторых, нефть перевозится на танкерах с выключенными транспондерами, чтобы исключить их отслеживание. И в-третьих, нефтяные грузы перекидываются с судна на судно, чтобы скрыть источник поставок. Большинство грузов подвергаются ребрендингу, чтобы представить их как оманские или малайзийские для международных агентств, поскольку импорт из этих стран стабильно растет с 2020 года.

Китай, похоже, особенно не беспокоится в отношении потенциальных последствий покупки санкционированной нефти. Частные китайские переработчики, так называемые чайники, основные покупатели иранской и венесуэльской нефти. Они извлекают выгоду за счет более низки цен и доступности, поскольку американские союзники в Азии, в частности Япония и Южная Корея отказалась покупать у санкционированных государств.

В 2021 году Венесуэла предположительно удвоила производство по сравнению с предыдущим годом: государственной корпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA) удалось заручиться поддержкой небольших буровых компаний, увеличив срок погашения их долгов. Кроме того, PDVSA импортировала из Ирана разжижитель для переработки своей экстра-тяжелой нефти, решив таким образом проблему с нехваткой добавки. В ноябре добыча составила 824 тыс. баррелей в день, что гораздо выше по сравнению с предшествующими месяцами. В конце 2021 года производство в Венесуэле достигло 1 млн баррелей в день, ознаменовав серьезный прорыв, хотя и далекий от пиковых объемов 1999 года (3,2 млн баррелей в день).

Франсиско Мональди, директор энергетической программы Латинской Америки в Институте Бейкера при Университете Райса (Хьюстон) считает, что производственный потенциал PDVSA ограничен. Нехватка иностранных инвестиций и бурильного оборудования в основном в связи с американскими санкциями блокирует возможности компании. ”Объемы в 2021 году куда ниже, чем производственные мощности PDVSA. На данный момент, достигнут максимальный уровень добычи. Чтобы увеличить производство в 2022 году, необходимы инвестиции в новые скважины и модернизация инфраструктуры”, - сказал эксперт.

Нынешний успех в основном связан с партнерством социалистической страны с Ираном. Разжижители, в частности, нафта, необходимы для снижения вязкости венесуэльской тяжелой нефти, добываемой из битуминозных песков Ориноко. Разбавители экспортируются по сложным маршрутам из Ирана в Венесуэлу, чтобы избежать отслеживания со стороны США. Хуан Фернандес, бывший исполнительный директор отдела планирования в PDVSA объясняет: ”В настоящее время производство увеличилось на 450-500 тыс. баррелей в сутки, в основном благодаря помощи Ирана”.

Следуя по стопам Ирана, Венесуэла восстанавливает свою давнюю нефтяную промышленность. Несмотря на то, что нынешние объемы добычи выглядят многообещающими, Венесуэла по-прежнему надеется на отмену американских санкций в отношении своей нефтяной индустрии, чтобы получить доступ к иностранным инвестициям и сохранить текущие темпы производства.