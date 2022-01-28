Друг арендодателя обворовал квартиросъемщика в Ставрополе

28 янв. 22:59

Подозреваемый в краже установлен полицейскими в Ставрополе, об этом сообщается пресс-служба ГУ МВД по краю.

В дежурную часть поступил сигнал от местного жителя о хищении его имущества со снимаемой им квартиры.

Правоохранители выяснили, что накануне арендодатель попросил своего друга сфотографировать показания счетчиков на лестничной клетке.

"После того как мужчина выполнил просьбу, он обнаружил, что дверь в квартиру открыта. Воспользовавшись отсутствием внимания посторонних, он проник внутрь и похитил находящийся в коридоре ноутбук заявителя", - отметили в управлении.

Подозреваемый, 40-летний житель Ставрополя, был доставлен в отдел, где сознался в содеянном.

Ноутбук изъят, после необходимых процессуальных действий его вернут владельцу. Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).