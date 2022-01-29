Для примирения между Израилем и Турцией всё больше предпосылок

В ближайшем будущем израильско-турецкие отношения могут измениться в лучшую сторону. Об этом свидетельствует, в частности, стремление нового президента Израиля Ицхака Герцога наладить связи с Турцией. Он уже провел, по крайней мере, три телефонных разговора со своим турецким коллегой, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог между двумя лидерами подогрел слухи о том, что Герцог посетит Турцию в ближайшем будущем.

Jerusalem Post пишет, что с 2008 года отношения между двумя странами ухудшались после того как Армия обороны Израиля вошла в Сектор Газа в рамках операции ”Литой свинец” против ХАМАСа. Изменение позиции Турции впервые было продемонстрировано во время диалога между Эрдоганом и президентом Шимоном Пересом на Давосском форуме в 2009 году, когда турецкий президент покинул зал в ответ на крики израильского лидера. Через несколько месяцев поддерживаемый Турцией Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) отправил флотилию с целью прорвать морскую блокаду Сектора Газа. Израильские спецназовцы проникли на суда, в том числе и на флагман - Mavi Marmara.

Израиль попытался восстановить связи посредством переговоров с Турцией и компенсации для семей турецких граждан, погибших во время израильского рейда. В 2016 году государства подписали соглашение о примирении через министерства иностранных дел.

Турция настаивает на сохранении представительства ХАМАС в Стамбуле, обещая не допускать со своей территории террористических атак в отношении Израиля (в 2014 году глава офиса ХАМАС Салех аль-Арури признался, что атака, в ходе которой трое израильских подростков были похищены и убиты, была инициирована им, когда он находился на территории Турции). Израиль добился от Турции экстрадиции аль-Арури.

Ускорить примирение между Израилем и Турцией может также решение США не оказывать поддержку морскому трубопроводу, по которому израильский и кипрский газ планировалось поставлять в Европу через территорию Греции и Италии. Решение Вашингтона вызвало удивление. Однако Турция может извлечь выгоду из неудачи израильско-кипрско-греческого трубопровода, укрепив свою позицию в качестве нового газового хаба на Ближнем Востоке.

С ослаблением стремления западных союзников противостоять Ирану, Турция остается важным потенциальным партнером Израиля, по крайней мере, в решении одной серьезной ближневосточной проблемы. Нормализация израильско-турецких отношений важна, но легкой не будет. Израилю предстоит принять непростое решение в отношении Турции, учитывая, что Иран всё ближе к получению мощностей, необходимых для создания ядерного оружия, пишет Jerusalem Post.