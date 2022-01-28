Иванишвили отказался от диалога для национального согласия

28 янв. 22:40

Бидзина Иванишвили - основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" - решил не участвовать в диалоге по достижению национального согласия, предложенном президентом Саломе Зурабишвили. Об этом она сама рассказала на встрече с журналистами.

"У меня было желание объяснить ему процесс национального согласия, я предложила и получила от него ответ: "Я больше не в политике"", - приводит слова президента Sputnik Грузия.

Зурабишвили добавила, что она не сообщила Иванишвили, о чем хотела бы поговорить с ним, но беседа все равно не состоялась.

Она уточнила, что в последние 1,5 года не имела никаких других контактов с Иванишвили.

Напомним, основатель "Грузинской мечты" заявил об уходе из политики в начале 2020 года, с тех пор он ведет закрытый образ жизни.