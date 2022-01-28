Переговоры по иранскому атому "достигли продвинутой стадии"

28 янв. 22:22

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана вышли на "продвинутую стадию", заявил возглавляющий делегацию РФ на переговорах постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что с сегодняшнего дня участники берут "небольшой перерыв", который необходим им для консультаций в своих столицах.

"Переговоры достигли продвинутой стадии, когда необходимы политические решения", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

По словам Ульянова, восьмой раунд должен возобновиться на будущей неделе.