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Переговоры по иранскому атому "достигли продвинутой стадии"

Переговоры по иранскому атому &quot;достигли продвинутой стадии&quot;

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана вышли на "продвинутую стадию", заявил возглавляющий делегацию РФ на переговорах постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что с сегодняшнего дня участники берут "небольшой перерыв", который необходим им для консультаций в своих столицах.

"Переговоры достигли продвинутой стадии, когда необходимы политические решения", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

По словам Ульянова, восьмой раунд должен возобновиться на будущей неделе.

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