Евросоюз собирается попросить газ у Азербайджана

В Европе обеспокоены "концентрацией российских вооруженных сил на Западе РФ", но в Москве исходят из того, что российские силы на территории России имеют право размещаться так, как здесь считают нужным. В МИД РФ задаются встречным вопросом: "Что в странах, близких к России, делают вооруженные силы и вооружения стран, находящихся совсем далеко от нашей страны?"

Как сообщает Financial Times, Евросоюз собирается попросить Азербайджан о срочных поставках газа. Через неделю комиссар по европейской энергетике Кадри Симсон отправится в Баку на переговоры с азербайджанскими министрами энергетики и природных ресурсов с целью заручиться их поддержкой. Запланированная встреча еврокомиссара в стране-союзнице РФ свидетельствует о серьезном беспокойстве ЕС в связи с угрозой очередного скачка цен.

Россия удовлетворяет примерно 40% потребности Европы в газе, обеспечивая тем самым серьезное влияние на европейские энергетические рынки. Брюссель переживает, что любые санкции против Москвы могут привести к контрмерам, в том числе и к прекращению поставок газа.

Симсон прибудет в Баку в следующую пятницу, где посетит давно запланированную министерскую конференцию. Она также планирует провести встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, и министром природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, чтобы выяснить готовность страны увеличить поставки в ЕС по Трансадриатическому газопроводу, проходящему через территорию Турции в Европу, сообщил чиновник из ЕС.

”Ожидается, что обсуждения будут касаться роли Азербайджана в диверсификации поставок газа в Европу, - добавил чиновник. - В том числе и потенциальное увеличение объемов экспорта в ЕС через Трансадриатический газопровод. В настоящее время мощность трубопровода - 10 млрд кубометров в год, и он остается стабильным и надежным источником для блока”.

У Азербайджана очень тесные связи с Москвой. Российские миротворцы патрулируют часть Карабахского региона, который Азербайджан вернул по итогам позапрошлогодней войны с Арменией.

”Азербайджан всегда рассматривался как один из источников диверсификации и ухода из-под российского влияния, а также поддержки энергобаланса. Нет ничего удивительного в том, что мы стучим в двери Азербайджана,- заявил Эмре Пекер, директор по Европе в Eurasia Group. - С политической точки зрения, я думаю, Баку будет не против сотрудничества, но руководству придется внимательно следить за динамикой, чтобы не расстроить Москву”.

Грядущие переговоры проливают свет на беспокойные поиски Европейским союзом дополнительных источников газа по мере того, как отношения с Россией ухудшаются.

ЕС ведет консультации с США по поводу того, что Вашингтон называет ”масштабными санкциями в случае российской агрессии". Члены блока понимают, насколько уязвимыми они окажутся в случае перебоев в поставках со стороны их главного экспортера газа в результате ухудшения ситуации.

ЕС и США ведут переговоры с Катаром и другими крупными поставщиками газа, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечить дополнительные объемы СПГ, доставляемые по морю. Симсон сообщила, что 7 февраля она отправиться в Вашингтон, чтобы продолжить обсуждения энергопоставок в рамках Энергетического совета ЕС-США.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, заявил, что Россия уже ограничивает поставки газа в Европу: российский газовый экспорт в последние три месяца 2021 года снизился на 25%.

На прошлой неделе эксперты из аналитического центра Bruegel рассчитали, что если температура не будет снижаться, увеличение импорта СПГ может предотвратить нехватку газа в Европе в этом зимнем сезоне. Однако сжиженного газа всё равно будет недостаточно для того, чтобы полностью восполнить российский импорт в случае, если поставки прекратятся.