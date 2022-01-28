Смертность выросла за год почти на 16% в России - исключительно из-за коронавируса

28 янв. 21:46

Смертность в России за прошлый год выросла на 15,9% по сравнению с позапрошлым годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", - пояснила она.

Голикова добавила, что если не принимать во внимание избыточную смертность от COVID-19, то смертность в РФ за 2021 год сократилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах.