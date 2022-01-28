Астраханский спортсмен пойдет на мировой рекорд по прыжкам на скакалке

28 янв. 22:44

Первого февраля в астраханском спорткомплексе "Звездный" Алексей Коломин попробует установить новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, - сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Спортсмен планирует сделать более 13863 прыжков, чтобы превзойти результат рекордсмена из Индии. Зто будет не единственный его мировой рекорд – в копилке у мужчины шесть рекордов России и четыре мировых рекорда, - передает "АиФ Астрахань".

На "Чемпионате Азии" в дисциплине "тройные прыжки" Алексей Коломин взял 1-е место за результат в 700 тройных прыжков - астраханец побил мировой рекорд, ранее принадлежавший австралийцу, прыгнув на 165 тройных прыжков больше, - говорится в сообщении.