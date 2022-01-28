Заключенные в Адыгее смогут получать высшее образование

28 янв. 22:32

Заключенным в Адыгее предоставили возможность получать высшее образование, находясь в исправительной колонии - университет "Синергия" заключил соглашение с УФСИН России по Республике Адыгея.

Получить образование можно по ста программам. Главное условие – аттестат или диплом о среднем образовании. Отбывающим наказание будет предоставлена возможность онлайн-обучения через Интернет по таким специальностям, как менеджмент, экономика, прикладная информатика, юриспруденция, психология. К тому же за счет университета осужденные будут обеспечиваться электронной учебной литературой, программным обеспечением, позволяющим обучаться в глобальной сети, - передает "АиФ-Адыгея".

Получение высшего образования в период отбывания наказания значительно повышает шанс освободиться условно-досрочно, а также успешно трудоустроиться и социализироваться в обществе после выхода на свободу, - отметили сотрудники воспитательных служб.