В Краснодаре построят "Парк достижений"

28 янв. 22:13

В Краснодаре рядом с музеем "Россия - моя история" и кластером "Город спорта" в скором времени вырастет новый парк – "Парк достижений".

Он станет одним из самых больших в Краснодаре - участок под него размером 15,8 га сейчас передают из краевой собственности в муниципальную - в пользование "Управления коммунального хозяйства и благоустройства", - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко, передает портал ЮГА.ру.

Проект поддержал и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Строительство планируют начать в 2023 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".