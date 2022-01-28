Уголовное дело открыто против матери, сбросившей дочь к медведю в Ташкентском зоопарке

28 янв. 21:31

Мать, сбросившая дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, стала фигуранткой уголовного дела, рассказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

По данным надзорного ведомства, З. Т. со своей трехлетней дочерью около 14.30 оказалась у вольера с медведем. "Воспользовавшись ее беспомощностью и неспособностью защитить себя", на протяжении нескольких минут женщина удерживала ребенка в воздухе над оградой, а затем бросила на территорию площадки со зверем с пятиметровой высоты, передает "Газета.uz".

Малышка получила травмы, опасные для жизни, ее госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа, а также ушиб мягких тканей.

Прокуратура Юнусабадского района столицы открыла уголовное дело по п."в" ч.2 ст.97 через ст.25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Идет следствие.