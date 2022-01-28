Пассажиры уже 12 часов ждут вылета авиарейса из Сочи в Волгоград

28 янв. 21:29

Пассажиры провели в аэропорту Сочи сегодня уже 12 часов в надежде вылететь в Волгоград: причина столь длительной задержки авиарейса – сложные погодные условия в аэропорту прибытия.

В Волгограде было пасмурно, шел снег, а температура составляла около -14 градусов. Сначала рейс авиакомпании Utair перенесли с 08:40 на 12:00. Регистрацию и посадку не объявляли. Позже сообщили, что в аэропорту назначения туман, поэтому вылет задерживается до 23:00. При этом пассажиров обеспечили водой, накормили и заселили в отель, - передает портал Юга.ру.

Всего сегодня утром из-за погодных условий задержали как минимум пять рейсов до Волгограда, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.