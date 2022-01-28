Украинские артиллеристы продемонстрировали Крыму свою мощь

28 янв. 21:13

Артиллеристы армии Украины провели учения в Херсонской области рядом с Крымом, - сообщило сегодня украинское издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км, поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц", - сообщает издание на своем сайте, передает РИА Новости.